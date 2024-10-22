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Як правильно мити руки: покрокова інструкція

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Як правильно мити руки: покрокова інструкція

Як правильно мити руки

Процес миття рук має тривати щонайменше 40 секунд.

Гігієна рук убезпечує вас від зараження розповсюдженими інфекційними хворобами. Саме на руках зосереджена величезна кількість небезпечних й не дуже мікроорганізмів. Однак далеко не всі знають, як правильно їх мити.

Покрокову інстукцію щодо того, як мити руки - читайте нижче.

Не забувайте про антисептик

Більшості інфекцій можна запобігти лише дотримуючись гігієни рук. У разі видимого їхнього забруднення ретельно помийте їх водою з милом упродовж 40 секунд. 

У разі, якщо немає можливості помити руки, використовуйте спиртовмісний антисептик (від 70%). Проте цей засіб знищує більшість патогенних мікроорганізмів, але не всі. 

Коли потрібно мити руки

  • Перед приготуванням їжі та її прийомом
  • після відвудування туалету
  • після того, як прийшли з вулиці
  • коли візуально руки забруднені
  • після контакту з домашніми улюбленцями та їхнім кормом
  • до й після обробки порізу або рани; після зміни підгузників дитині
  • після контакту зі сміттям; після кашлю або чхання. 

Як правильно мити руки: покрокова інструкція 

Процес миття рук має тривати щонайменше 40 секунд.

Намочіть руки водою.

  • Нанесіть мило на всю поверхню рук.
  • Потріть руки долоня об долоню.
  • Потріть правою долонею по поверхні лівої руки з переплетінням пальців й навпаки. Аналогічно потріть долоню об долоню.
  • Зчепіть пальці й потріть їх.
  • Ретельно потріть великі пальці лівої та правої рук.
  • Змийте водою.
Як правильно мити руки / ©
Як правильно мити руки

Як обробляти руки антисептиком?

Обробляйти руки антисептиком потрібно мінімум 30 секунд. 

Водночас антисептик:

  • не позбавляє всіх видів мікробів;
  • може бути не дуже ефективним, якщо руки помітно забруднені або жирні;
  • може не видаляти шкідливі хімічні речовини, такі як пестициди.

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