Гігієна рук убезпечує вас від зараження розповсюдженими інфекційними хворобами. Саме на руках зосереджена величезна кількість небезпечних й не дуже мікроорганізмів. Однак далеко не всі знають, як правильно їх мити.

Покрокову інстукцію щодо того, як мити руки - читайте нижче.

Не забувайте про антисептик

Більшості інфекцій можна запобігти лише дотримуючись гігієни рук. У разі видимого їхнього забруднення ретельно помийте їх водою з милом упродовж 40 секунд.

У разі, якщо немає можливості помити руки, використовуйте спиртовмісний антисептик (від 70%). Проте цей засіб знищує більшість патогенних мікроорганізмів, але не всі.

Коли потрібно мити руки

Перед приготуванням їжі та її прийомом

після відвудування туалету

після того, як прийшли з вулиці

коли візуально руки забруднені

після контакту з домашніми улюбленцями та їхнім кормом

до й після обробки порізу або рани; після зміни підгузників дитині

після контакту зі сміттям; після кашлю або чхання.

Як правильно мити руки: покрокова інструкція

Процес миття рук має тривати щонайменше 40 секунд.

Намочіть руки водою.

Нанесіть мило на всю поверхню рук.

Потріть руки долоня об долоню.

Потріть правою долонею по поверхні лівої руки з переплетінням пальців й навпаки. Аналогічно потріть долоню об долоню.

Зчепіть пальці й потріть їх.

Ретельно потріть великі пальці лівої та правої рук.

Змийте водою.

Як правильно мити руки

Як обробляти руки антисептиком?

Обробляйти руки антисептиком потрібно мінімум 30 секунд.

Водночас антисептик:

не позбавляє всіх видів мікробів;

може бути не дуже ефективним, якщо руки помітно забруднені або жирні;

може не видаляти шкідливі хімічні речовини, такі як пестициди.

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