Процес миття рук має тривати щонайменше 40 секунд.
Гігієна рук убезпечує вас від зараження розповсюдженими інфекційними хворобами. Саме на руках зосереджена величезна кількість небезпечних й не дуже мікроорганізмів. Однак далеко не всі знають, як правильно їх мити.
Покрокову інстукцію щодо того, як мити руки - читайте нижче.
Не забувайте про антисептик
Більшості інфекцій можна запобігти лише дотримуючись гігієни рук. У разі видимого їхнього забруднення ретельно помийте їх водою з милом упродовж 40 секунд.
У разі, якщо немає можливості помити руки, використовуйте спиртовмісний антисептик (від 70%). Проте цей засіб знищує більшість патогенних мікроорганізмів, але не всі.
Коли потрібно мити руки
- Перед приготуванням їжі та її прийомом
- після відвудування туалету
- після того, як прийшли з вулиці
- коли візуально руки забруднені
- після контакту з домашніми улюбленцями та їхнім кормом
- до й після обробки порізу або рани; після зміни підгузників дитині
- після контакту зі сміттям; після кашлю або чхання.
Як правильно мити руки: покрокова інструкція
Процес миття рук має тривати щонайменше 40 секунд.
Намочіть руки водою.
- Нанесіть мило на всю поверхню рук.
- Потріть руки долоня об долоню.
- Потріть правою долонею по поверхні лівої руки з переплетінням пальців й навпаки. Аналогічно потріть долоню об долоню.
- Зчепіть пальці й потріть їх.
- Ретельно потріть великі пальці лівої та правої рук.
- Змийте водою.
Як обробляти руки антисептиком?
Обробляйти руки антисептиком потрібно мінімум 30 секунд.
Водночас антисептик:
- не позбавляє всіх видів мікробів;
- може бути не дуже ефективним, якщо руки помітно забруднені або жирні;
- може не видаляти шкідливі хімічні речовини, такі як пестициди.
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