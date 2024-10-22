Процесс мытья рук должен длиться не менее 40 секунд.
Гигиена рук предохраняет вас от заражения распространенными инфекционными болезнями. Именно на руках сосредоточено множество опасных и не очень микроорганизмов. Однако далеко не все знают, как правильно мыть их.
Пошаговую инструкцию относительно того, как мыть руки – читайте ниже.
Не забывайте об антисептике
Большинство инфекций можно предотвратить только соблюдая гигиену рук. В случае видимого загрязнения тщательно помойте их водой с мылом в течение 40 секунд.
Если нет возможности помыть руки, используйте спиртосодержащий антисептик (от 70%). Однако это средство уничтожает большинство патогенных микроорганизмов, но не все.
Когда нужно мыть руки
- Перед приготовлением пищи и ее приемом
- после отуждения туалета
- после того, как пришли с улицы
- когда визуально руки загрязнены
- после контакта с домашними питомцами и их кормом
- до и после обработки пореза или раны; после смены подгузников ребенку
- после контакта с мусором; после кашля или чихания.
Как правильно мыть руки: пошаговая инструкция
Процесс мытья рук должен длиться не менее 40 секунд.
Намочите руки водой.
- Нанесите мыло на всю поверхность рук.
- Потрите руки ладонь о ладонь.
- Потрите правой ладонью по поверхности левой руки с переплетением пальцев и наоборот. Аналогично потрите ладонь о ладонь.
- Сцепите пальцы и потрите их.
- Тщательно потрите большие пальцы левой и правой рук.
- Смойте водой.
Как обрабатывать руки антисептиком?
Возделывать руки антисептиком нужно минимум 30 секунд.
В то же время антисептик:
- не лишает всех видов микробов;
- может быть не очень эффективным, если руки заметно загрязнены или жирны;
- может не удалять вредных химических веществ, таких как пестициды.
Как часто нужно мыть руки с мылом: вас это удивит – не 5 и не 10 раз.