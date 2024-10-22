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Как правильно мыть руки: пошаговая инструкция

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Как правильно мыть руки: пошаговая инструкция

Как правильно мыть руки

Процесс мытья рук должен длиться не менее 40 секунд.

Гигиена рук предохраняет вас от заражения распространенными инфекционными болезнями. Именно на руках сосредоточено множество опасных и не очень микроорганизмов. Однако далеко не все знают, как правильно мыть их.

Пошаговую инструкцию относительно того, как мыть руки – читайте ниже.

Не забывайте об антисептике

Большинство инфекций можно предотвратить только соблюдая гигиену рук. В случае видимого загрязнения тщательно помойте их водой с мылом в течение 40 секунд.

Если нет возможности помыть руки, используйте спиртосодержащий антисептик (от 70%). Однако это средство уничтожает большинство патогенных микроорганизмов, но не все.

Когда нужно мыть руки

  • Перед приготовлением пищи и ее приемом
  • после отуждения туалета
  • после того, как пришли с улицы
  • когда визуально руки загрязнены
  • после контакта с домашними питомцами и их кормом
  • до и после обработки пореза или раны; после смены подгузников ребенку
  • после контакта с мусором; после кашля или чихания.

Как правильно мыть руки: пошаговая инструкция

Процесс мытья рук должен длиться не менее 40 секунд.

Намочите руки водой.

  • Нанесите мыло на всю поверхность рук.
  • Потрите руки ладонь о ладонь.
  • Потрите правой ладонью по поверхности левой руки с переплетением пальцев и наоборот. Аналогично потрите ладонь о ладонь.
  • Сцепите пальцы и потрите их.
  • Тщательно потрите большие пальцы левой и правой рук.
  • Смойте водой.
Как правильно мыть руки / ©
Как правильно мыть руки

Как обрабатывать руки антисептиком?

Возделывать руки антисептиком нужно минимум 30 секунд.

В то же время антисептик:

  • не лишает всех видов микробов;
  • может быть не очень эффективным, если руки заметно загрязнены или жирны;
  • может не удалять вредных химических веществ, таких как пестициды.

Как часто нужно мыть руки с мылом: вас это удивит – не 5 и не 10 раз.

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