Гигиена рук предохраняет вас от заражения распространенными инфекционными болезнями. Именно на руках сосредоточено множество опасных и не очень микроорганизмов. Однако далеко не все знают, как правильно мыть их.

Пошаговую инструкцию относительно того, как мыть руки – читайте ниже.

Не забывайте об антисептике

Большинство инфекций можно предотвратить только соблюдая гигиену рук. В случае видимого загрязнения тщательно помойте их водой с мылом в течение 40 секунд.

Если нет возможности помыть руки, используйте спиртосодержащий антисептик (от 70%). Однако это средство уничтожает большинство патогенных микроорганизмов, но не все.

Когда нужно мыть руки

Перед приготовлением пищи и ее приемом

после отуждения туалета

после того, как пришли с улицы

когда визуально руки загрязнены

после контакта с домашними питомцами и их кормом

до и после обработки пореза или раны; после смены подгузников ребенку

после контакта с мусором; после кашля или чихания.

Как правильно мыть руки: пошаговая инструкция

Процесс мытья рук должен длиться не менее 40 секунд.

Намочите руки водой.

Нанесите мыло на всю поверхность рук.

Потрите руки ладонь о ладонь.

Потрите правой ладонью по поверхности левой руки с переплетением пальцев и наоборот. Аналогично потрите ладонь о ладонь.

Сцепите пальцы и потрите их.

Тщательно потрите большие пальцы левой и правой рук.

Смойте водой.

Как правильно мыть руки

Как обрабатывать руки антисептиком?

Возделывать руки антисептиком нужно минимум 30 секунд.

В то же время антисептик:

не лишает всех видов микробов;

может быть не очень эффективным, если руки заметно загрязнены или жирны;

может не удалять вредных химических веществ, таких как пестициды.

Как часто нужно мыть руки с мылом: вас это удивит – не 5 и не 10 раз.