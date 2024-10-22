В ЦПД раскрыли причину атак дронов на российские спиртзаводы

Украинские БПЛА поразили несколько объектов в РФ, которые маскируются под гражданские.

В России спиртзаводы используются не только для изготовления спирта, но и для производства горючего и взрывчатых веществ для военных нужд.

Об этом рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко.

По его словам, украинские БПЛА нанесли удар по четырем российским предприятиям — "Биохим", Лужковский и Ефремовский спиртзаводы, а также один промышленный объект в Воронежской области. Все они выполняли военные функции, несмотря на гражданский вид.

Напомним, 7 октября Генеральный штаб сообщил о поражении морского нефтяного терминала в Феодосии, крупнейшего в Крыму.

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