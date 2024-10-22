Как сделать декоративные цветы из форм для кексов

Декоративные цветы – это отличный способ придать яркость и уникальность вашему интерьеру и подаркам.

На странице easy_crafts.official показали, как легко и быстро можно создать красивые бумажные цветы из форм для кексов. Эти цветы идеально подходят для декорирования дома, создания хендмейд букета или оригинальной упаковки подарков.

Вам понадобится:

Бумажные формы для кексов (цвет выбирайте по собственному желанию);

Степлер;

Ножницы.

Что делать:

Сложите друг в друга бумажные формы и посередине зафиксируйте их степлером; С помощью ножниц надрежьте боковые части форм, двигаясь по кругу; Затем нужно закруглить каждую нарезанную частицу срезав углы; Начните осторожно поднимать один за другим к середине надрезанные "листочки", чтобы у вас получился объемный цветок.

Советы:

Вы можете использовать разноцветную бумагу для создания интересных и красочных цветов;

Экспериментируйте с надрезанием углов и у вас получатся цветы разного формата.

Создание декоративных цветов из форм для кексов – это простой и веселый способ реализовать свои творческие идеи. Вы можете экспериментировать с цветами и формами для создания уникальных композиций.

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