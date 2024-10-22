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Как сделать декоративные цветы из форм для кексов

Как сделать декоративные цветы из форм для кексов

Бумажный цветок / Фото: Credits

Декоративные цветы – это отличный способ придать яркость и уникальность вашему интерьеру и подаркам.

На странице easy_crafts.official показали, как легко и быстро можно создать красивые бумажные цветы из форм для кексов. Эти цветы идеально подходят для декорирования дома, создания хендмейд букета или оригинальной упаковки подарков.

Вам понадобится:

  • Бумажные формы для кексов (цвет выбирайте по собственному желанию);
  • Степлер;
  • Ножницы.

Что делать:

  1. Сложите друг в друга бумажные формы и посередине зафиксируйте их степлером;
  2. С помощью ножниц надрежьте боковые части форм, двигаясь по кругу;
  3. Затем нужно закруглить каждую нарезанную частицу срезав углы;
  4. Начните осторожно поднимать один за другим к середине надрезанные "листочки", чтобы у вас получился объемный цветок.

Советы:

  • Вы можете использовать разноцветную бумагу для создания интересных и красочных цветов;
  • Экспериментируйте с надрезанием углов и у вас получатся цветы разного формата.
@easy_crafts.official ♬ Crazy — Angelo Andrea

Создание декоративных цветов из форм для кексов – это простой и веселый способ реализовать свои творческие идеи. Вы можете экспериментировать с цветами и формами для создания уникальных композиций.

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