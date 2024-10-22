Как сделать декоративные цветы из форм для кексов

Декоративные цветы – это отличный способ придать яркость и уникальность вашему интерьеру и подаркам.
На странице easy_crafts.official показали, как легко и быстро можно создать красивые бумажные цветы из форм для кексов. Эти цветы идеально подходят для декорирования дома, создания хендмейд букета или оригинальной упаковки подарков.
Вам понадобится:
- Бумажные формы для кексов (цвет выбирайте по собственному желанию);
- Степлер;
- Ножницы.
Что делать:
- Сложите друг в друга бумажные формы и посередине зафиксируйте их степлером;
- С помощью ножниц надрежьте боковые части форм, двигаясь по кругу;
- Затем нужно закруглить каждую нарезанную частицу срезав углы;
- Начните осторожно поднимать один за другим к середине надрезанные "листочки", чтобы у вас получился объемный цветок.
Советы:
- Вы можете использовать разноцветную бумагу для создания интересных и красочных цветов;
- Экспериментируйте с надрезанием углов и у вас получатся цветы разного формата.
@easy_crafts.official ♬ Crazy — Angelo Andrea
Создание декоративных цветов из форм для кексов – это простой и веселый способ реализовать свои творческие идеи. Вы можете экспериментировать с цветами и формами для создания уникальных композиций.
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