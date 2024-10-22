В Одесі під час повітряної тривоги померла школярка: подробиці трагедії

Тіло дитини направлено на судово-медичну експертизу для з'ясування причини смерті.

У навчальному закладі Приморського району Одеси під час повітряної тривоги померла 13-річна школярка.

Про це повідомило Головне управління Національної поліції в Одеській області.

«Під час сигналу «Повітряна тривога», коли учні та педагоги спускалися в укриття, школярці стало зле. Вони викликали «швидку» та почали надавати дитині першу долікарську допомогу. Згодом медики, які прибули на виклик, почали реанімаційні заходи, але, на жаль, дівчинка померла, - йдеться у повідомленні.

На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції. Інформація про трагедіє внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України з приміткою «природня смерть». Тіло дитини направлено на судово-медичну експертизу для з'ясування причини смерті.

Нагадаємо, на Майорці жінка загинула після падіння у сміттєвий бак. Поліція припускає, що її смерть може бути пов'язана з вантажівкою, яка вивозила сміття.

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