На Рівненщині перекинувся трактор: водій загинув на місці

Прибувши на виклик, медики лише констатували смерть тракториста
У селі Загороща 63-річний місцевий житель під час проведення господарських робіт у полі не впорався з керуванням трактора. Транспортний засіб перекинувся та причавив чоловіка.
Про це повідомили у поліції Рівненщини.
«Медики, які прибули на виклик, лише констатували смерть тракториста. Встановлено, що посвідчення водія відповідної категорії він не мав», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Києві 21 жовтня вантажівка на швидкості влетіла у маршрутку.
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