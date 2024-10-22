На Рівненщині перекинувся трактор: водій загинув на місці

Прибувши на виклик, медики лише констатували смерть тракториста

У селі Загороща 63-річний місцевий житель під час проведення господарських робіт у полі не впорався з керуванням трактора. Транспортний засіб перекинувся та причавив чоловіка.

Про це повідомили у поліції Рівненщини.

«Медики, які прибули на виклик, лише констатували смерть тракториста. Встановлено, що посвідчення водія відповідної категорії він не мав», - йдеться у повідомленні.

Фото з місця події / Позиція Рівненщини

Фото з місця події / Позиція Рівненщини

Нагадаємо, у Києві 21 жовтня вантажівка на швидкості влетіла у маршрутку.

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