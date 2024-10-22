В Ровенской области перевернулся трактор: водитель погиб на месте

Прибывшие по вызову медики лишь констатировали смерть тракториста.
В селе Загороща 63-летний местный житель во время проведения хозяйственных работ в поле не справился с управлением трактора. Транспортное средство опрокинулось и придавило мужчину.
Об этом сообщили в полиции Ровенской области.
«Прибывшие по вызову медики лишь констатировали смерть тракториста. Установлено, что водительское удостоверение соответствующей категории у него не было», — говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве 21 октября грузовик на скорости влетел в маршрутку.
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