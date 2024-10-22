Как вывести пятна из одежды в домашних условиях: эффективные методы

Домашними средствами можно вывести даже самые стойкие пятна.

Одно пятно может испортить любимую одежду? Не стоит сразу расстраиваться. Пятна от травы, крови, кофе и томатных соусов – можно вывести домашними средствами.

Как вывести даже самые сложные пятна – рассказываем дальше.

Спирт

На ватный диск нанесите спирт осторожно протрите пятно до полного исчезновения. После чего нужно хорошо прополоскать ткань холодной водой.

Уксус и сода

Соду и уксус следует смешать в соотношении 1:1. Раствор нанесите на пятно и оставьте на 5-10 минут. После этого тщательно промойте ткань холодной водой.

Средство для мытья посуды

Нанесите небольшое количество жидкого пятна и слегка протрите место с пятном мягкой щеткой или лоскутом ткани. Оставьте на 10-15 минут и промойте теплой водой.

Кукурузный крахмал или сода

Посыпьте пятно крахмалом или содой. Это поможет поглотить жир из ткани. Оставьте на 15-20 минут.

Детская присыпка

Посыпьте пятно припиской и оставьте на 15-20 минут. Встряхните остатки и прополощите ткань.

Соль

Растворите 1-2 столовых ложки соли в стакане холодной воды. Замочите пятно на 30-60 минут и промойте под струей прохладной воды.

Перекись водорода

Нанесите перекись водорода на пятно. Используйте 3% раствора перекиси водорода. Оставьте на несколько минут и промойте холодной водой.

Лимонный сок

Нанеси лимонный сок на пятно. Используй свежий лимонный сок. Слегка потри пятно и оставь на 10-15 минут. Тщательно промойте ткань водой.

Раньше мы рассказывали: как вывести пятно от кофе: проверенные способы