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Как вывести пятна из одежды в домашних условиях: эффективные методы

Как вывести пятна из одежды в домашних условиях: эффективные методы

Как вывести пятна от одежды домашними средствами

Домашними средствами можно вывести даже самые стойкие пятна.

Одно пятно может испортить любимую одежду? Не стоит сразу расстраиваться. Пятна от травы, крови, кофе и томатных соусов – можно вывести домашними средствами.

Как вывести даже самые сложные пятна – рассказываем дальше.

Спирт

На ватный диск нанесите спирт осторожно протрите пятно до полного исчезновения. После чего нужно хорошо прополоскать ткань холодной водой.

Уксус и сода

Соду и уксус следует смешать в соотношении 1:1. Раствор нанесите на пятно и оставьте на 5-10 минут. После этого тщательно промойте ткань холодной водой.

Средство для мытья посуды

Нанесите небольшое количество жидкого пятна и слегка протрите место с пятном мягкой щеткой или лоскутом ткани. Оставьте на 10-15 минут и промойте теплой водой.

Кукурузный крахмал или сода

Посыпьте пятно крахмалом или содой. Это поможет поглотить жир из ткани. Оставьте на 15-20 минут.

Детская присыпка

Посыпьте пятно припиской и оставьте на 15-20 минут. Встряхните остатки и прополощите ткань.

Соль

Растворите 1-2 столовых ложки соли в стакане холодной воды. Замочите пятно на 30-60 минут и промойте под струей прохладной воды.

Перекись водорода

Нанесите перекись водорода на пятно. Используйте 3% раствора перекиси водорода. Оставьте на несколько минут и промойте холодной водой.

Лимонный сок

Нанеси лимонный сок на пятно. Используй свежий лимонный сок. Слегка потри пятно и оставь на 10-15 минут. Тщательно промойте ткань водой.

Раньше мы рассказывали: как вывести пятно от кофе: проверенные способы

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