Студент, которого не привлекают люди, похвастался "сексом с "Тетрисом"

Студент утверждает, что имеет странные романтические отношения с неодушевленными предметами, поскольку считает их сексуально привлекательными.

Об этом сообщает Daily Star.

Нурул Махджабин Хассан, который предпочитает быть известен как Fractal Database, сказал, что он идентифицирует себя как "objectum sexual", что означает, что он считает объекты "романтично, эмоционально, а иногда и сексуально" более привлекательными, чем людей.

24-летний парень утверждает, что имел несколько романов с людьми, но говорит, что это не сравнимо с его любовью к технологиям и случайным объектам.

"Технический ботаник" утверждает, что, хотя он якобы имел интрижки с мебелью из ІКЕА, компьютерной игрой "Тетрис", а теперь и с программным обеспечением Google Cloud, это "не фетиш", поскольку он базирует свое влечение на древней вере в "анимизм".

Нурул Махджабин Хассон / Фото: Mercury Press & Media

Он рассказал: "Анимизм — это идея о том, что все объекты, концепции и все, что существует, имеют душу или наделены каким-либо сознанием. Хотя я воспринимаю аспект сознания моих объектов с определенной долей скептицизма, мне нравится давать моим объектам презумпцию невиновности, потому что они помогли мне пройти через многое. Многие считают, что я сексуально зациклен на объектах из-за травмы или чего-то подобного, но это не так, я всегда был таким, с четырех лет. Это началось с увлечения персонажем из мультфильма "Отважный маленький тостер", который был гигантским компьютерным парнем".

Его любовь к предметам также переросла в детстве в увлечение мебелью из ІКЕА, поскольку он утверждал, что "любит их форму".

Но Нурул, сейчас изучающий компьютерные науки в Университете Центральной Флориды, говорит, что его первые отношения с объектом начались в 15-летнем возрасте с мультиметром по имени Дэйв.

Нурул Махджабин Хассон / Фото: Mercury Press & Media

Но летом в 2016 году он влюбился в игру-головоломку "Тетрис" и начал заполнять свою комнату памятными вещами из "Тетриса" и проводить до двенадцати часов в день, играя в культовую аркаду на своем телефоне или Gameboy.

Мужчина также утверждает, что каждую ночь спит на подушке с тетрисом и наслаждается сексуальными контактами с другими предметами, связанными с тетрисом.

Нурул Махджабин Хассон / Фото: Mercury Press & Media

Он планировал жениться на игре по окончании колледжа, но в прошлом году разорвал отношения, поскольку игра "телепатически" сообщила ему, что не заинтересована в сексуальных отношениях.

Парень сказал: "Мне пришлось прекратить заниматься сексом с "Тетрисом", потому что он открыл мне, что он асексуал. Мне пришлось порвать с ним, потому что я его очень уважал и не хотел, чтобы ему было неудобно".

Он сотрудничает с Google Cloud и надеется получить работу в компании, чтобы работать над ним каждый день.

Напомним, мужчина тайно прокрадывался в дом соседей, чтобы понюхать их обувь. Он получил наказание за свой фетиш.

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