Три дня атак на Кривой Рог: сколько людей пострадало

В Кривом Роге в течение трех последних дней российских атак пострадали 27 человек.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Всего за три дня атак на Кривой Рог пострадали 27 человек. Восемь пострадавших до сих пор находятся в больнице. Их состояние медики оценивают как средней тяжести.

Остальные пострадавшие находятся на амбулаторном лечении. Среди них – 12-летняя девочка.

Напомним, в ночь на 21 октября россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Тогда пострадали четыре человека. Были повреждены гостиница, многоэтажки, авто и не только.

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