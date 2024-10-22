Три дні атак на Кривий Ріг: скільки людей постраждало

У Кривому Розі протягом трьох останніх днів російських атак постраждали 27 людей.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Загалом за три дні атак на Кривий Ріг постраждали 27 людей. Восьмеро постраждалих досі перебувають у лікарні. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

Решта потерпілих перебувають на амбулаторному лікуванні. Серед них – 12-річна дівчинка.

Нагадаємо, в ніч проти 21 жовтня росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Тоді постраждали четверо людей. Були пошкоджені готель, багатоповерхівки, авто і не тільки.

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