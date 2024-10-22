Армия РФ ударила ночью беспилотниками: сколько дронов сбили и куда целился враг

Ночью против 22 октября российские военные нанесли удары по Украине ударными беспилотниками типа "Shahed" и дронами неустановленного типа. Силы ПВО уничтожили 42 БПЛА.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что в течение ночи в воздушном пространстве Украины было обнаружено 60 враждебных БПЛА россиян. Их запустили из районов Курска, Ейска и Приморско-Ахтарска в РФ.

Воздушное нападение отражает авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Отмечается, что 42 вражеских БПЛА силы ПВО уничтожили в Сумской, Днепропетровской, Черкасской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Херсонской и Харьковской областях.

"Большинство ударных БпЛА сбито на Сумщине. К сожалению, в результате атаки в регионе есть погибшие и пострадавшие", — говорится в сообщении.

Кроме того, 10 беспилотников были локационно потеряны. Один БПЛА улетел в Беларусь, а три вернулись обратно в РФ.

Также один дрон был потерян в воздушном пространстве Украины.

Как сообщалось, армия РФ массированно ударила по Сумам. Утром враг ударил по жилому многоквартирному дому и объектам критической инфраструктуры.

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