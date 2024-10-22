ВСУ продвигаются дальше в Курской области: детали от ISW

Бои в Курской области очень интенсивны.

ВСУ продвинулись на западной стороне украинского выступления в Курской области. В частности, в западной части Новоивановки, юго-восточнее Коренево.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Российские военные блоггеры утверждали, что украинская армия попыталась пересечь международную границу в районе Вольфино (юго-западнее Глушкова), и что украинские силы развернули дополнительные резервы в районе линии Кругленьке-Никольской, где они начали атаку двумя тактическими группами механизированных рот.

"Российские источники пытаются оправдать медленный темп российского продвижения в Курской области, ложно представляя это направление как уникально сложное", — отмечают аналитики ISW.

Командир чеченского отряда спецназа "Ахмат" заявил, что бои в Курской области очень интенсивны и что Курское направление является самым сложным фронтовым районом всего театра боевых действий.

Напомним, украинские силы продвинулись севернее Суджи в Курской области. Геолокированные кадры, опубликованные 20 октября, показывают, что украинские силы недавно продвинулись к востоку от Черкасского Поречного (к северу от Суджи).

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