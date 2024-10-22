Астролог назвал самые любвеобильные знаки Зодиака

Жить без любви, уж извините за банальность, наверное, можно, но уж очень скучно и пресно.

Вот только кто-то является однолюбом и проносит одно чувство через все жизнь, а кто-то «загорается» при каждой новой встрече так, как будто бы о этого никого никогда не любил – их большое сердце вмещает всех. Астролог Людмила Булгакова назвала а любвеобильные знаки Зодиака.

Стрелец

Стрельцы, пожалуй, самые любвеобильные представители зодиакального круга: встретив человека, который привлечет их внимание, они забывают обо всем на свете. Правда, ровно до тех пор, пока на горизонте не появится новая симпатия, которая затмит всех предыдущих – и так без конца.

Рак

Раки, несмотря на преданность второй половинке, легко увлекаются и знают, как очаровать новую знакомую – или знакомого – окутав человека тонкими комплиментами и прозрачной, почти незаметной лестью. Правда, делать на них ставку звезды не советуют – они вряд ли уйдут из семьи.

Лев

Львы – люди широкой натуры, и это касается всех сфер их жизни, и личные отношения в этом смысле – не исключение. Они готовы объять необъятное, включая всех представителей противоположного пола, встречающихся на их пути, н именно это делает их недостижимыми – у нас в стране гаремов нет.

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