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Взрывы в РФ и полеты российских дронов в Украине: главные новости ночи 22 октября 2024 года

Взрывы в РФ и полеты российских дронов в Украине: главные новости ночи 22 октября 2024 года

Позаботьтесь о собственной безопасности / Фото: Getty Images

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

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Сюда целит враг! Новые жертвы и разрушения из-за атак дронами и ракетами!

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