Взрывы в РФ и полеты российских дронов в Украине: главные новости ночи 22 октября 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- В Селидово продолжаются бои в городе — военный обозреватель Читать далее –>
- В Сумах в результате вражеской атаки погибшие гражданские Читать далее –>
- В РФ прогремели взрывы вблизи ТЭЦ Читать далее –>
- В Тульской области РФ беспилотники атаковали два спиртзавода Читать далее –>
- Стало известно, где продвинулся враг — Deep State Читать далее –>
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