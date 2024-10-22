Астрологиня назвала найбільш велелюбні знаки зодіаку

Жити без кохання, вибачте за банальність, напевно, можна, але дуже нудно і прісно.

Ось тільки хтось є однолюбом і проносить одне почуття через все життя, а хтось «загорається» під час кожної нової зустрічі так, ніби до цього нікого ніколи не кохав – його чи її велике серце вміщує всіх. Астрологиня Людмила Булгакова назвала найвелелюбніші знаки зодіаку.

Стрілець

Стрільці, мабуть, найбільш велелюбні представники зодіакального кола: зустрівши людину, яка приверне їхню увагу, вони забувають про все на світі. Щоправда, рівно доти, доки на горизонті не з'явиться нова симпатія, яка затьмарить усіх попередніх, – і так без кінця.

Рак

Раки, незважаючи на відданість другій половинці, легко захоплюються і знають, як зачарувати нову знайому – чи знайомого, – огорнувши людину тонкими компліментами та прозорими, майже непомітними лестощами. Щоправда, робити на них ставку зірки не радять – вони навряд чи підуть із родини.

Лев

Леви – люди широкої натури, і це стосується всіх сфер їхнього життя, і особисті стосунки у цьому сенсі – не виняток. Вони готові осягнути неосяжне, включаючи всіх представників протилежної статі, що зустрічаються на їхньому шляху, але саме це робить їхні наміри недосяжними — у нас в країні гаремів немає.

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