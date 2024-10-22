Потери России на 22 октября: Генштаб обновил данные

По состоянию на утро 22 октября 2024 г. ВСУ уничтожили 681 580солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1350 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава ‒ около/ about 681 580 (+1350) человек,

танков ‒ 9079 (+8) ед,

боевых бронированных машин ‒ 18199 (+24) ед,

артиллерийских систем – 19623 (+34) ед,

РСЗО – 1234 (+2) ед,

средства ПВО ‒ 981 (+2) ед,

самолетов – 369(+0) ед,

вертолетов – 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 17404 (+71),

крылатые ракеты ‒ 2625 (+0),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — (+77) ед,

специальная техника – 3499 (+20).

Как сообщалось, ВСУ ударили по скоплению оккупантов из HIMARS на Запорожье. Украинский беспилотник обнаружил вражеских солдат и передал координаты HIMARS.

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