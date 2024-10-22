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Потери России на 22 октября: Генштаб обновил данные

Потери России на 22 октября: Генштаб обновил данные

Уничтожено более 682 тыс. военных РФ. / Фото: Associated Press

Оккупанты потеряли немало техники.

По состоянию на утро 22 октября 2024 г. ВСУ уничтожили 681 580солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1350   военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава ‒ около/ about 681 580 (+1350) человек,
  • танков ‒ 9079 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 18199 (+24) ед,
  • артиллерийских систем – 19623 (+34) ед,
  • РСЗО – 1234 (+2) ед,
  • средства ПВО ‒ 981 (+2) ед,
  • самолетов – 369(+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 17404 (+71),
  • крылатые ракеты ‒ 2625 (+0),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — (+77) ед,
  • специальная техника – 3499 (+20).

Как сообщалось, ВСУ ударили по скоплению оккупантов из HIMARS на Запорожье. Украинский беспилотник обнаружил вражеских солдат и передал координаты HIMARS.

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