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Втрати Росії станом на 22 жовтня: Генштаб оновив дані

Втрати Росії станом на 22 жовтня: Генштаб оновив дані

Знищено понад 682 тис. військових РФ. / Фото: Associated Press

Окупанти втратили чимало техніки.

Станом на ранок 22 жовтня 2024 року ЗСУ знищили 681 580 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1350 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу ‒ близько/ about 681 580 (+1350) осіб,
  • танків ‒ 9079 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 18199 (+24) од,
  • артилерійських систем – 19623 (+34) од,
  • РСЗВ – 1234 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 981 (+2) од,
  • літаків – 369(+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17404 (+71),
  • крилаті ракети ‒ 2625 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - (+77) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3499 (+20).

Як повідомлялося, ЗСУ вдарили по скупченню окупантів з HIMARS на Запоріжжі.  Український безпілотник виявив ворожих солдатів та передав координати HIMARS.

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