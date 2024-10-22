Втрати Росії станом на 22 жовтня: Генштаб оновив дані

Станом на ранок 22 жовтня 2024 року ЗСУ знищили 681 580 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1350 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу ‒ близько/ about 681 580 (+1350) осіб,

танків ‒ 9079 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 18199 (+24) од,

артилерійських систем – 19623 (+34) од,

РСЗВ – 1234 (+2) од,

засоби ППО ‒ 981 (+2) од,

літаків – 369(+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17404 (+71),

крилаті ракети ‒ 2625 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - (+77) од,

спеціальна техніка ‒ 3499 (+20).

Як повідомлялося, ЗСУ вдарили по скупченню окупантів з HIMARS на Запоріжжі. Український безпілотник виявив ворожих солдатів та передав координати HIMARS.

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