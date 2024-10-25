Навіщо Путін зібрав саміт БРІКС: російський опозиціонер озвучив несподівану версію

На саміті БРІКС, який відбувся у російській Казані, президент РФ Володимир Путін радше міг запропонувати країнам-учасницям створення військового союзу, а не запровадження єдиної валюти.

Таку думку висловив колишній депутат Держдуми РФ, російський опозиціонер Ілля Пономарьов в коментарі телеканалу “Київ24”.

За його словами, російська економіка занадто слабка, щоб витримати єдину валюту, запровадження якої начебто було запропоновано на саміті БРІКС для створення альтернативи міжнародній фінансовій системі та зменшенню залежності від долара США.

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“Якби таку валюту почали створювати між собою Китай та Індія, то це могло б працювати”, - зауважив Пономарьов, додавши, що через великі протиріччя між цими країнами це неможливо.

“Росія просто нічого не може запропонувати, бо економічна база занадто маленька. Тому ідея єдиної валюти у БРІКС працювати не буде. Я скоріше повірю що там може бути якийсь військовий союз, а валютний — я вважаю, це дуже малоймовірно”, - підсумував російський опозиціонер.

Нагадаємо, учасники саміту БРІКС прийняли декларацію, яка продемонструвала, що Москві не вдалося заручитися міжнародною підтримкою для створення альтернативної системи безпеки, про яку мріє Кремль.

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