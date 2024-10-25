Росіяни атакували автівку на Херсонщині: постраждала мати з 11-річним сином

У 35-річної жінки та її 11-річного сина діагностували вибухові травми та уламкові поранення.

На Херсонщині росіяни дроном атакували автівку поблизу села Томина Балка. Постраждала мати з дитиною.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

"У 35-річної жінки й 11-річного хлопчика діагностували вибухові травми та уламкові поранення. Бригада “екстренки” надала потерпілим медичну допомогу на місці", – написав очільник Херсонської ОВА.

Нагадаємо, у Станіславі, що на Херсонщині, окупаційні війська атакували автівку швидкої допомого. Через скидання вибухівки з БпЛА транспортний засіб зазнав пошкоджень.

На Херсонщині ворог скинув вибухівку з дронів на людей!

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