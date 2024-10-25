Чи зростатиимуть ціни на картоплю: в Мінагрополітики відповіли

Зниження ціни на картоплю наразі не буде.

Цього року ціни на картоплю значно зросли через засуху.

Про це заявив перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Тара Висоцький, під час брифінгу в Media Center Ukraine.

За його словами, наразі ціна на картоплю не змінюється вже кілька тижнів.

"Оптова вартість становить 25 гривень за кілограм та 30 гривень — роздрібна. За словами Висоцького, ціна на картоплю не буде змінюватися і далі", - йдеться в повідомленні.

Водночас так само немає підстав для зростання ціни до 50 гривень.

"Цього не станеться принаймні з двох причин. По-перше, нинішня ціна повинна покривати собівартість картоплі навіть в умовах зниження врожайності. А по-друге, ця ціна дозволяє імпортувати", - зазначив Висоцький.

Він додав, що це незначні обсяги у порівнянні з нашим виробництвом, але цих декілька десятків тисяч тонн достатньо для того, щоб стабілізувати умовно спекулятивний ріст ціни і його зупинити.

"Водночас зниження ціни на картоплю також не буде. За прогнозами Мінагрополітики, ближче до весни її вартість може дещо зрости", - йдеться в прогнозі.

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