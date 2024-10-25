Россияне атаковали автомобиль на Херсонщине: пострадала мать с 11-летним сыном

У 35-летней женщины и ее 11-летнего сына диагностировали взрывные травмы и осколочные ранения.

В Херсонской области россияне дроном атаковали автомобиль вблизи села Томина Балка. Пострадала мать с ребёнком.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин в Telegram.

"У 35-летней женщины и 11-летнего мальчика диагностировали взрывные травмы и осколочные ранения. Бригада "экстренки" предоставила пострадавшим медицинскую помощь на месте", – написал глава Херсонской ОВА.

Напомним, в Станиславе, что на Херсонщине, оккупационные войска атаковали автомобиль скорой помощи. Из-за сброса взрывчатки с БпЛА транспортное средство получило повреждения.

На Херсонщине враг сбросил взрывчатку с дронов на людей!

Читайте также: