Зачем Путин собрал саммит БРИКС: российский оппозиционер озвучил неожиданную версию

На состоявшемся в российской Казани саммите БРИКС президент РФ Владимир Путин скорее мог предложить странам-участницам создание военного союза, а не введение единой валюты.

Такое мнение высказал бывший депутат Госдумы РФ, российский оппозиционер Илья Пономарев в комментарии телеканалу "Киев24".

По его словам, российская экономика слишком слаба, чтобы выдержать единую валюту, введение которой было якобы предложено на саммите БРИКС для создания альтернативы международной финансовой системе и уменьшению зависимости от доллара США.

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"Если бы такую валюту начали создавать между собой Китай и Индия, это могло бы работать", — отметил Пономарев, добавив, что из-за больших противоречий между этими странами это невозможно.

“Россия просто ничего не может предложить, потому что экономическая база слишком маленькая. Потому идея единой валюты в БРИКС работать не будет. Я скорее поверю, что там может быть какой-то военный союз, а валютный — я считаю, это очень маловероятно", — подытожил российский оппозиционер.

Напомним, участники саммита БРИКС приняли декларацию, продемонстрировавшую, что Москве не удалось заручиться международной поддержкой для создания альтернативной системы безопасности, о которой мечтает Кремль.

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