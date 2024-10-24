Цифровізація ВЛК: у Міноборони анонсували масштабні зміни

Цифрова модель дозволить уникнути черг та корупції, а також створить прозорий механізм для постаудиту.

Діджитал-команда Міністерства оборони України вже напрацювала модель цифровізації роботи військово-лікарських комісій (ВЛК). Про це на брифінгу в оборонному відомстві розповіла заступниця міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

"Цифровізація військово-лікарської комісії є дуже великим викликом як для нашої системи цивільної охорони здоров'я, так і для системи, яка знаходиться у відомчому підпорядкуванні саме Міністерства оборони та Генерального штабу", – пояснила Черногоренко.

Вона додала, що модель цифрової ВЛК вже надана на розгляд уряду. Наразі розробляється проєкт змін до нормативно-правових актів, а діджитал-команда МОУ "готова технічно дуже швидко реалізувати цей функціонал".

За словами Черногоренко, що планується надати можливість військовозобов'язаним та військовослужбовцям пройти обстеження у будь-якому медичному закладі, до якого їм зручно звернутись, і отримати цифровий медичний висновок.

"Цей медичний висновок буде направлений у цифровому форматі за декілька хвилин, іноді — декілька секунд, в систему Міністерства оборони. Далі, ВЛК за своєю ініціативою буде мати можливість ознайомитись з цим набором медичним даних і винести своє адміністративне рішення", – сказала Черногоренко.

Вона звернула увагу, що медичний висновок складається з двох частин – медичної та адміністративної.

"З технічного погляду, зробити такий обмін, таку електронну взаємодію, не є складним викликом. З нормативного погляду, ми вже робимо таку можливість разом з нашими партнерами. Я думаю, дуже швидко ми будемо мати можливість отримати дуже гарні новини у цьому напрямку", – сказала Черногоренко.

На думку посадовців, така взаємодія має розвантажити ВЛК, що дозволить уникнути черг та потенційних зловживань.

"Ми підемо від черг. Ми підемо від потенційних зловживань, від надлишкового тиску на ВЛК, отримаємо абсолютно прозорий функціонал, модель як проведення оглядів військово-лікарськими комісіями, так і постаудиту цих оглядів відповідними правоохоронними органами", – наголосила Черногоренко.

Нагадаємо, під час перевірки результатів роботи військово-лікарських комісій в Україні зафіксовано дуже багато випадків, коли через корупційну складову були видані довідки про непридатність громадянам, які не мають проблем зі здоров'ям. Водночас чоловіків, які мають серйозні проблеми зі здоров'ям, визнають "обмежено придатними".

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