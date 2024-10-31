Украина создает десятки систем ИИ, чтобы помочь своим беспилотникам – Reuters

Украина использует десятки отечественных дополненных систем искусственного интеллекта для своих дронов для достижения целей на поле боя без пилотирования.

Об этом пишет Reuters.

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Отмечается, что РЭБ снизил эффективность беспилотников с ручным управлением. Поэтому системы, использующие искусственный интеллект, позволяют беспилотникам обнаруживать цели или долетать до них в районах, защищенных мощным РЭБ.

В издании отмечают, что переход к использованию искусственного интеллекта является важным новым фронтом в технологической гонке, развернувшейся после полномасштабного вторжения России.

"Сейчас на рынке представлено несколько десятков решений от украинских производителей... они закупаются и поступают в Вооруженные силы и другие оборонные структуры", – сказала заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.

По ее словам, в настоящее время они используются целенаправленно в спецоперациях.

Автоматизированные системы беспилотников пользуются большим спросом среди солдат, которые ищут способы победить стремительно растущее использование радиоэлектронной борьбы в поле боя.

Так, в июле один из украинских высокопоставленных чиновников рассказывал Reuters, что процент поражения целей у большинства fpv-беспилотников упал до 30-50%, а у новых пилотов может достигать 10%, и что основной проблемой является глушение сигнала. При этом он спрогнозировал, что fpv-беспилотники с искусственным интеллектом смогут добиться уровня поражения около 80%.

Украина также использует беспилотники-перехватчики, чтобы сбивать множество российских беспилотных летательных аппаратов-разведчиков, которые помогают наносить артиллерийские и ракетные удары по украинским объектам в тылу.

По словам Черногоренко, украинские перехватчики также должны быть оснащены искусственным интеллектом.

"Российские разведывательные беспилотники создают огромные проблемы на передовой, но теперь их достаточно эффективно сбивают наши перехватчики", – сказала она.

Ранее в СМИ сообщили, что РФ планирует вмешаться в выборы президента США с помощью искусственного интеллекта.

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