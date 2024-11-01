Тыквенный пирог: очень простой рецепт

Этот пирог очень простой в приготовлении. Основным ингредиентом пирога является тыква. Ее не нужно варить или запекать - в пироге она используется сырой.
Если вы любите выпечку с тыквой, этот пирог вам обязательно понравится. Он получается влажным, мягким и ярким.
Ингредиенты
- тыква
- 400 г
- мука пшеничная
- 180 г
- яйца куриные
- 2 шт.
- сахар
- 150 г
- сметана
- 1 ст. л.
- масло растительное
- 50 мл.
- разрыхлитель
- 1 ч. л.
- ванильный сахар
- 1 ст. л.
- соль
- щепотка
- сахарная пудра
- Тыкву помойте, очистите от кожуры и натрите на мелкую терку.
- Соедините яйца, сахар, ванильный сахар, соль и взбейте миксером до пышной пены. Добавьте тыкву, сметану, растительное масло и перемешайте. Всыпьте небольшими порциями просеянную муку с разрыхлителем, перемешивая лопаткой.
- Форму для выпекания смажьте растительным маслом и выложите в нее тесто. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 40-50 минут. Дайте пирогу немного остыть и извлеките его из формы. Посыпьте сахарной пудрой.
Советы:
- Готовность проверьте деревянной шпажкой или зубочисткой. Если она сухая, значит пирог готов.
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