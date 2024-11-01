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Тыквенный пирог: очень простой рецепт

Время готовки
1 ч. 10 мин.
Пищевая ценность на 100 г
246 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
10
Время на прочтение
1 мин
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Тыквенный пирог: очень простой рецепт

Тыквенный пирог / Фото: Credits

Этот пирог очень простой в приготовлении. Основным ингредиентом пирога является тыква. Ее не нужно варить или запекать - в пироге она используется сырой. 

Если вы любите выпечку с тыквой, этот пирог вам обязательно понравится. Он получается влажным, мягким и ярким.

Ингредиенты

тыква
400 г
мука пшеничная
180 г
яйца куриные
2 шт.
сахар
150 г
сметана
1 ст. л.
масло растительное
50 мл.
разрыхлитель
1 ч. л.
ванильный сахар
1 ст. л.
соль
щепотка
сахарная пудра
  1. Тыкву помойте, очистите от кожуры и натрите на мелкую терку.
  2. Соедините яйца, сахар, ванильный сахар, соль и взбейте миксером до пышной пены. Добавьте тыкву, сметану, растительное масло и перемешайте. Всыпьте небольшими порциями просеянную муку с разрыхлителем, перемешивая лопаткой.
  3. Форму для выпекания смажьте растительным маслом и выложите в нее тесто. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 40-50 минут. Дайте пирогу немного остыть и извлеките его из формы. Посыпьте сахарной пудрой.

Советы:

  • Готовность проверьте деревянной шпажкой или зубочисткой. Если она сухая, значит пирог готов.

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