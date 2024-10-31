Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 1 листопада?

День, коли необхідно довести до переможного кінця будь-які справи, які були започатковані раніше – переносити їх на новий місячний цикл небажано, його перші дні призначені для відпочинку та старту нових проєктів. Будь-які проблеми необхідно вирішувати, «відпускаючи» їх – так рішення знайдеться начебто само собою, без зусиль з нашого боку. Велика ймовірність раптової появи людей з минулого, які, як правило, приходять не просто так, а з особливою місією: їхня мета – донести до нас відомості, які до цього часу були приховані.

Водолій

Водоліям, які і будь-якого іншого дня дослухаються до свого внутрішнього голосу, сьогодні особливо важливо звертати увагу на його поради та підказки. Саме інтуїція допоможе представникам знака знайти єдино правильне вирішення важливого для них питання, яке може стосуватися будь-якої життєвої сфери – від професійної до побутової та особистої, тут кожен може підкреслити те, що для нього є найважливішим.

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