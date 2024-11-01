В ВСУ могли создать две фейковые бригады: аналитики объяснили цель

В Генштабе официально подтвердили отсутствие одной из бригад.

Две бригады ВСУ оказались вымышленными и могли быть психологической спецоперацией против россиян. Речь идет о 88-й механизированной бригаде и 13-й егерской бригаде.

Об этом пишет Forbes.

В феврале 2023 года кто-то создал в социальных сетях аккаунты 88-й механизированной бригады и 13-й егерской бригады. На страницах стали появляться фотографии военных и техники новых подразделений.

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Власти Варашского района в Ровенской области в марте того же года сообщили, что 13-я и 88-я бригады присоединились к украинским силам в этом районе.

Однако информация об этих бригадах вызвала подозрения у аналитиков проекта Militaryland, отслеживающего структуру сухопутных сил Украины. Они не нашли никаких доказательств участия 13-й егерской бригады или 88-й механизированной бригады в боевых действиях с начала 2023 года.

Недавно аналитики обратились в Генеральный штаб ВСУ с просьбой подтвердить существование бригад.

"В соответствии с учетными данными Главного управления персонала по состоянию на 21.10.2024 военным организационным структурам Вооруженных сил Украины действительное наименование "88 отдельная механизированная бригада" не предоставлялось", – говорилось в ответе Генштаба.

Поэтому в Militaryland пришли к выводу, что 13-й егерской бригады, скорее всего, тоже не существует.

"Учитывая, что люди, которые стоят за этими двумя фиктивными подразделениями, никогда не пытались собирать деньги, маловероятно, что "бригады" были частью какой-то тщательно продуманной финансовой аферы", – говорится в статье.

Авторы заметили, что, вероятно, эти бригады являются частью психологической операции против врага. Это могли быть умышленные усилия кого-то из украинских военных, чтобы обмануть россиян и заставить их поверить в то, что украинцы сильнее, чем на самом деле.

"Однако если 88-я механизированная бригада – это "психологическая война", то почему Генеральный штаб в Киеве так легко от нее отказался?" – резюмировали авторы материала.

К слову, как заявил экс-боец 109-й отдельной бригады терробороны Станислав Асеев, в Украине существует большая проблема дезертирства, "которая уже превысила 100 тысяч человек" из-за отсутствия демобилизации.

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