Как и чем обработать почву после фитофторы

Чем обработать почву на огороде, в теплице, чтобы избавиться от фитофторов.

Фитофтора или фитофтороз – это очень опасная для огородных и садовых культур болезнь, причиной возникновения которой являются грибковые микроорганизмы. Многие считают, что фитофтороз – это болезнь только пасленовых культур – томатов, картофеля, баклажанов. Однако эта болезнь может поражать перец, огурцы, садовую землянику, клубнику, цитрусовые и т.п.

Возбудитель фитофтороза может долго жить в семенах, в почве. Поэтому почву после сбора зараженного урожая обязательно нужно обеззаразить и восстановить.

Среди популярных средств от фитофтора - медный купорос. А для тех, кто не хочет прибегать к химии, есть прекрасное народное средство — горчичный порошок.

Как восстановить почву после фитофторы

Горчичный порошок содержит гликозиды и эфирные масла, которые обладают отличными антибактериальными свойствами и подавляют развитие грибков и патогенных микроорганизмов, а также повышают активность полезных организмов. После первого применения раствора горчичного порошка можно заметить улучшение структуры почвы.

Чтобы приготовить раствор для обработки почвы, нужно 100 граммов сухой горчицы развести в 10 литрах теплой воды. Перемешайте до полного растворения компонентов и полите раствором грядки. Поливать нужно только после сбора урожая, из расчета – 1 литр готового раствора на квадратный метр грядки.

Лучше обрабатывать почву от фитофтороза во второй половине осени. В это время температура значительно снижается, патогенные организмы находятся в состоянии покоя, а значит, не способны бороться с угрозами.

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