Як та чим відновити ґрунт після фітофтори

Чим обробити грунт на городі, в теплиці, щоб позбавитись фітофтори

Фітофтора або фітофтороз — це дуже небезпечне для городніх та садових культур хвороба, причиною виникнення якої є грибкові мікроорганізми. Багато хто вважає, що фітофтороз – це хвороба лише пасльонових культур -- томатів, картоплі, баклажанів. Однак ця хвороба може вражати перець, огірки, садову суницю, полуницю, цитрусові тощо.

Збудник фітофторозу може довго жити в насінні, в ґрунті. Тому ґрунт після збору зараженого урожаю обов'язково потрібно знезаразити та відновити.

Серед популярних засобів від фітофтори мідний купорос. А для тих, хто не хоче вдаватися до хімії є чудовий народний засіб — гірчичний порошок.

Як відновити ґрунт після фітофтори

Гірчичний порошок містить глікозиди та ефірні олії, які мають відмінні антибактеріальні властивості та які пригнічують розвиток грибків і патогенних мікроорганізмів, а також підвищують активність корисних організмів. Вже після першого застосування розчину гірчичного порошку можна помітити покращення структури ґрунту.

Щоб приготувати розчин для обробки ґрунту потрібно 100 грамів сухої гірчиці розвести у 10 літрах теплої води. Перемішати до повного розчинення компонентів та полити розчином грядки. Поливати потрібно тільки після збору врожаю, з розрахунку -- 1 літр готового розчину на квадратний метр грядки.

Найкраще обробляти ґрунт від фітофторозу у другій половні осені. В цей час температура значно понижується, патогенні організми перебувають у стані спокою, а отже не здатні боротись із загрозами.

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