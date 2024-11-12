Враг нанес ракетный удар по Харькову: есть пострадавшие

В результате атаки повреждены несколько жилых домов.
Российские войска вечером 11 ноября нанесли ракетный удар по Харькову. Было зафиксировано попадание в Холодногорском районе.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Враг в 22:00 ударил по Харькову ракетой С-300 (С-400). В результате атаки повреждены несколько жилых домов.
Пострадали трое мирных жителей: мужчины в возрасте 22 и 38 лет, женщина в возрасте 34 года. У всех была острая реакция на стресс. Людям оказали медицинскую помощь на месте.
Напомним, в ночь на 12 ноября российские захватчики в очередной раз атаковали Украину ударными беспилотниками.
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