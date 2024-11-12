Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ворог завдав ракетного удару по Харкову: є постраждалі

Ворог завдав ракетного удару по Харкову: є постраждалі

Запуск ракети С-300 / Фото: Associated Press

Внаслідок атаки пошкоджені кілька житлових будинків.

Російські війська ввечері 11 листопада завдали ракетного удару по Харкову. Було зафіксовано влучання у Холодногірському районі.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Ворог о 22:00 вдарив по Харкову ракетою С-300 (С-400). Внаслідок атаки пошкоджені кілька житлових будинків.

Постраждали троє мирних жителів: чоловіки віком 22 та 38 років, жінка віком 34 роки. У всіх була гостра реакція на стрес. Людям надали медичну допомогу на місці.

Нагадаємо, в ніч проти 12 листопада російські загарбники вкотре атакували Україну ударними безпілотниками.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber

Нові удари по Україні: жертви, десятки поранених, серед них діти!

Нові удари по Україні: жертви, десятки поранених, серед них діти!

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація