Ворог завдав ракетного удару по Харкову: є постраждалі

Російські війська ввечері 11 листопада завдали ракетного удару по Харкову. Було зафіксовано влучання у Холодногірському районі.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Ворог о 22:00 вдарив по Харкову ракетою С-300 (С-400). Внаслідок атаки пошкоджені кілька житлових будинків.

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Постраждали троє мирних жителів: чоловіки віком 22 та 38 років, жінка віком 34 роки. У всіх була гостра реакція на стрес. Людям надали медичну допомогу на місці.

Нагадаємо, в ніч проти 12 листопада російські загарбники вкотре атакували Україну ударними безпілотниками.

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