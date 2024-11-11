Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 12 листопада?

Досить легкий день, коли у нас не виникає розбіжностей – ні з навколишнім світом, ні із самими собою. Його стратегія проста і зрозуміла: необхідно поставити перед собою серйозну і важливу мету, до досягнення якої досі не доходили руки, і вперто йти до неї. Рух полегшить той факт, що весь Всесвіт допомагатиме досягти бажаного результату. Головне, щоб наміри виявилися справді серйозними, – на дрібниці розмінюватися небажано.

Скорпіон

Скорпіони зможуть помиритися з людьми, стосунки з якими були ускладнені останнім часом. Водночас немає значення, хто був винен у сварці – пошуки відповіді на це запитання не тільки не допоможуть порозумітися з співрозмовником, а й, навпаки, ускладнять миротворчий процес. Тому дуже важливо – не торкатися у розмові болісних тем, які призведуть до результату, зворотного до того, на який розраховують представники знака.

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