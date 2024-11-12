У Кривому Розі з-під завалів будинку дістали тіла трьох дітей

Ракетний удар по місту забрав чотири життя, рятувальники працюють, не зупиняючись.

У Кривому Розі з-під завалів будинку, в який напередодні Росія влучила балістикою, дістали тіла трьох дітей.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Лисак зазначив, що ракетний удар по місту, що стався напередодні, забрав чотири життя. Він додав, що рятувальники працюють, не зупиняючись.

"Вночі в регіоні працювала ППО. Дякую вартовим неба за захист. Неспокійним був ранок у Кам'янському районі. Туди агресор спрямував БпЛА. На щастя, в результаті атаки ніхто не постраждав. Яких збитків завдав агресор, уточнюється", – розповів він.

На ранок окупанти поцілили по Нікополю, додав Лисак. Застосували дрони-камікадзе. Пошкоджені адмінбудівля та СТО. Люди вціліли.

Нагадаємо, армія РФ вивела ракетоносій до Середземного моря загальним залпом до восьми ракет.

Квартири просто немає! У Кривому Розі досі шукають людей після удару балістикою

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