День ангела 12 листопада: кого та як вітати з іменинами

12 листопада 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 12 листопада

12 листопада 2024 року привітайте з іменинами Бориса, Володимира, Данила, Дмитра, Івана, Костянтина, Лева, Матвія, Миколу, Олександра, Опанаса, Степана, Федора.

Борис — ім'я прийшло зі Стародавньої Персії, означає "спадкоємець". В дитинстві слухняний. В дорослому віці стає організованим, серйозним.

Володимир — походить від старонімецької мови, перекладається як "велика сила". В дитинстві непосидючий. В дорослому віці стає товариським і красномовним.

Данило — давньоєврейське коріння, тлумачиться як "Бог мій суддя". В дитинстві спокійний. В дорослому віці стає прямолінійним, навіть брутальним.

Дмитро — давньогрецьке ім'я, означає "присвячений Деметрі". В дитинстві надійний. В дорослому віці стає вольовим і комунікабельним.

Іван — давньоіудейське походження, перекладається як "милість Божа". В дитинстві чуйний. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим.

Костянтин — латинське коріння, тлумачиться як "стійкий". В дитинстві тихий. В дорослому віці стає доброзичливим, яскравим.

Лев — латинське ім'я, означає "цар звірів". В дитинстві наполегливий. В дорослому віці стає запальним, дещо нетерплячим.

Матвій —давньоєврейське походження, перекладається як "дарунок від Бога". В дитинстві скромний. В дорослому віці стає відповідальним, уважним.

Микола — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "переможець народів". В дитинстві енергійний. В дорослому віці стає цілеспрямованим, дружелюбним.

Олександр — давньогрецьке ім'я, означає "захисник". В дитинстві сміливий. В дорослому віці стає працьовитим, довго обирає собі супутницю життя.

Опанас — давньогрецького походження, перекладається як "безсмертний". В дитинстві допитливий. В дорослому віці стає м'яким і добрим.

Степан — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "вінець". В дитинстві спокійний. В дорослому віці стає доброзичливим, працьовитим.

Федір — давньогрецьке ім'я, означає "дарунок Божий". В дитинстві повільний. В дорослому віці стає емоційним, цілеспрямованим.

День ангела 12 листопада — душевні привітання в прозі

День ангела 12 листопада — душевні привітання в прозі / Фото: pixabay.com

Вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди оберігає тебе, дає сил і натхнення для здійснення всіх мрій. Бажаю миру в серці, щасливих митей, міцного здоров’я та безмежної радості! Нехай цей день принесе тобі лише добрі новини!

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Щиро вітаю тебе з Днем Ангела! Бажаю, щоб твій ангел завжди був поруч, оберігав від негараздів і допомагав у кожній справі. Нехай він направляє тебе на світлий шлях і допомагає здійснювати найзаповітніші бажання. Здоров’я, радості та любові тобі!

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З Днем Ангела! Нехай твоє життя буде таким же світлим, як світло, яке дарує твій небесний покровитель. Бажаю тобі відчувати його захист кожного дня, знаходити гармонію в душі й силу для подолання всіх перешкод. Будь щасливим і завжди йди вперед!

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Вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай він завжди буде на сторожі твоєї безпеки та успіху. Бажаю, щоб кожен день приносив тобі тільки добрі події, а серце було наповнене радістю, любов’ю та теплом. Хай ангел завжди допомагає тобі в житті!

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З Днем Ангела тебе! Нехай цей день принесе багато щасливих моментів і лише позитивні емоції. Бажаю, щоб ангел-охоронець оберігав тебе завжди, спрямовував на добрі вчинки і допомагав здійснювати бажання. Міцного здоров’я та добробуту тобі!

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