Армія РФ просунулася на Курщині та на Куп’янському напрямку – ISW

Зокрема, в Курській області ворог відвоював позиції на північний захід від Погребків.

Російські війська просунулися в Курській області та на Куп'янському напрямку 10-11 листопада. Попри наступальні дії ворога, підтверджених змін на лінії фронту не зафіксовано.

Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

У Курській області Сили оборони України незначно просунулися в Новоіванівці. Водночас російські сили відвоювали позиції на північний захід від Погребків та просунулися біля Дар'їно.

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На Харківському напрямку окупанти продовжували наступальні дії на північний схід від Харкова в районі Вовчанська і Стариці. Просувань ворог не мав.

На Куп'янському напрямку російська армія просунулася поблизу Куп'янська під час наступальних операцій уздовж лінії Куп'янськ – Сватове. Загарбники також мали успіхи біля Колісниківки, поблизу Кремінної та Тернів.

Російські окупанти продовжували наступ на схід від Сіверська у районі Верхньокам'янського та на південний схід від Сіверська у районі Виїмки. Жодних підтверджених змін на лінії фронту не зафіксовано.

Ворожі війська продовжували наступальні дії біля Часового Яру, але не мали підтверджених просувань.

На Торецькому напрямку загарбники також продовжували наступальні дії. Підтверджених змін лінії фронту не зафіксовано.

Росіяни намагалися наступати на Покровському напрямку, але просувань не мали.

Окупанти наступали на заході Запорізької області поблизу Малої Токмачки. Жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.

На Дніпровському напрямку у лівобережній частині Херсонської області тривали позиційні бої. Підтверджених змін на лінії фронту не зафіксовано.

Нагадаємо, спікер Сил оборони півдня Владислав Волошин заявив, що протягом кількох днів російські війська можуть розпочати штурми позицій українських військових у Запорізькій області.

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