Психиатр раскрыл пять признаков того, что вы находитесь в нарциссических отношениях: проверьте себя

Эксперт исследовал некоторые признаки нарциссического насилия в отношениях, включая прощения, даже если вы ни в чем не виноваты, и потеря доверия.

Доктор Сохом Дас, 44 года, является судебным психиатром из Лондона, а также создателем контента на YouTube. На своем канале A Psych for Sore Minds доктор Дас охватывает целый ряд тем, связанных с психическим здоровьем и преступностью.

Как профессиональный судебный психиатр-консультант и свидетель-эксперт, согласно его биографии на YouTube доктор Дас "лично оценил сотни пациентов в тюрьмах, закрытых психиатрических палатах и судах по всей Великобритании". В недавнем видео на канале под названием "Нарциссические обидные отношения: какие признаки?" он обсудил нарциссические отношения, наметив некоторые характеристики таких пар.

По словам психиатра, основной признак того, что вы находитесь в нарциссических отношениях, касается уровня вашей уверенности. В видео он объясняет: "Прежде всего это значительная потеря уверенности, поэтому вы не хотите разговаривать с незнакомыми людьми или даже с друзьями и семьей. На самом деле вы даже не хотите выходить из дома".

Это, как следствие, влияет на другие сферы поведения, объясняет он, отмечая, что: "Еще одним свидетельством этой потери уверенности является то, что вам трудно принимать решение самостоятельно". По его словам, это может распространяться, например, на проблемы при принятии решений на работе.

По словам доктора Даса: "Это происходит потому, что обидчик постепенно уничтожает вашу собственную самооценку и вашу уверенность, а другая сторона, определенным образом связанная, заключается в том, что вы всегда думаете, что проблемы являются вашей виной".

"Итак, вы вините себя, например, в своих непростых друзьях и семье, которые, на самом деле, просто заботятся о вас. Вам промыли мозги, чтобы вы так думали".

Следующий признак, который перечисляет психиатр, – это прощение, часто даже если это не ваша вина – особенно перед обидчиком. "Вы ходите по яичной скорлупе и тратите большую часть энергии, стараясь не вызывать гнев или споры со стороны партнера", — объясняет он.

Последним признаком, который доктор Дас описывает в видео, есть ощущение изоляции от других. Описывая это в видео, он говорит, что жертвы таких отношений испытывают чувство изоляции и замкнутости, что, по его словам, заставит их "быть одинокими и... они потеряли свое чувство идентичности".

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