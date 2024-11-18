ВСУ отминусували 1560 оккупантов в сутки: Генштаб сообщил детали

Россияне понесут потери на поле боя.
По состоянию на утро 18 ноября 2024 года ВСУ уничтожили 722 4400 российских оккупантов. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1560 российских военных.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.11.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 722 440 человек (+1560)
- танков ‒ 9365 (+15)
- боевых бронированных машин ‒ 19059 (+38)
- артиллерийских систем – 20586 (+30)
- РСЗО – 1252
- средства ПВО – 999
- самолетов – 369
- вертолетов – 329
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 19073 (+99)
- крылатые ракеты ‒ 2753 (+112)
- корабли /катера ‒ 28
- подводные лодки — 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 29428 (+107)
- специальная техника ‒ 3655 (+2)
Ранее в ГУР сообщили, что масштабные потери России на фронте среди офицеров младшего звена принуждают Россию к очередным попыткам расширить объемы их подготовки.
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