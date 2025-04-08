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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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403
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Джессіка Сімпсон спантеличила, що п’є зміїну сперму, і пояснила чому

Артистка пояснила, чим їй допомагає такий незвичний “напій”.

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Джессіка Сімпсон

Джессіка Сімпсон / © Getty Images

Популярна американська співачка Джессіка Сімпсон спантеличила заявою, що п’є зміїну сперму.

Так, виконавиця зізналася, що віддає перевагу незвичайному “напою”. Втім, як виявляється, Сімпсон це п’є не тому, що насолоджується смаком, хоча й каже, що це “як мед”. Артистка стверджує, що сперма змії позитивно впливає на її голосові зв’язки та, як наслідок, покращує вокал. Ба більше, виконавиці порадив так робити вокальний тренер. Щоправда, варто зазначити, що ця теорія не має наукових доказів, тож повторювати за Сімпсон не варто.

“Вони запитують: “Що ти п’єш?“. Мій тренер з вокалу сказав мені випити це. Це як мед. Отже, якщо ви хочете гарний вокал, пийте сперму змії”, — говорить співачка, передає Unilad.

Джессіка Сімпсон / © Associated Press

Джессіка Сімпсон / © Associated Press

Щоправда, в Мережі неоднозначно поставилися до відвертого зізнання Джессіки Сімпсон. Одні покепкували зі співачки, а інші встигли розкритикувати, що та, мовляв, довіряє “народній медицині”.

Нагадаємо, нещодавно Джессіка Сімпсон виставила на продаж розкішний будинок у Каліфорнії. Зірка вирішила позбутися майна після розлучення з чоловіком Еріком Джонсоном.

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