У Трампа подумують про удари дронами по Мексиці: в чому річ

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість завдавання ударів безпілотниками по наркокартелях у Мексиці. Це можливо в межах масштабної кампанії боротьби з кримінальними угрупованнями, що займаються наркотрафіком через південний кордон.

Про це повідомляє NBC News із посиланням на шістьох нинішніх і колишніх американських військових, правоохоронців та розвідників.

Обговорення між представниками Білого дому, Пентагону та розвідки наразі перебуває на ранній стадії. Однак вже йдеться про потенційні дронові удари за згодою мексиканського уряду по фігурантах картелів та їхній логістичній мережі. Остаточне рішення ще не ухвалено. Варіант односторонньої секретної операції без згоди Мексики залишається на столі як крайній захід.

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Зазначається, що нинішній план може стати безпрецедентним за кількістю американського персоналу та використанням безпілотників для атак на об’єкти картелів.

Посадовці американської адміністрації неодноразово відмовлялися публічно виключити можливість таких ударів.

Армія США та ЦРУ вже значно активізували розвідувальні польоти над Мексикою — за згодою президента Клаудії Шейнбаум.

«Вони формують список цілей», — зазначив один із експосадовців.

Ймовірні об’єкти: учасники картелів, транспорт, склади тощо.

Односторонні удари по картелях як останній крок

Адміністрація США вже переорієнтовує військові, розвідувальні та правоохоронні ресурси на боротьбу з картелями. Кандидат Трампа на посаду посла в Мексиці Рональд Джонсон не виключає можливості односторонніх дій. Міністр оборони США Піт Гегсет також попереджав мексиканських посадовців про таку можливість.

Зазначається, що хоча американський уряд прагне координувати дії з мексиканськими військовими та поліцією, односторонні дії можуть порушити міжнародне право та відносини. Тим не менш, попередні адміністрації аргументували, що США мають право на самозахист.

Прихильники застосування дронів вважають, що достатній військовий тиск змусить картелі переглянути доцільність фентанілового бізнесу. Але скептики вказують, що це може мати суто символічний ефект або політично зашкодити уряду Мексики.

Нагадаємо, у січні Трамп підписав указ про початок процесу визнання певних картелів іноземними терористичними організаціями. У документі вказано, що картелі «наповнили Сполучені Штати смертельними наркотиками, жорстокими злочинцями та злісними бандами». У березні Гегсет пригрозив військовими діями США всередині Мексики, якщо там не ліквідують наркокартелі.

Що відомо про проблему з фентанілом у США?

Фентаніл — надпотужний синтетичний опіоїд, у 50 разів сильніший за героїн. Його масово контрабандою завозять до США, здебільшого з Мексики, через мережі наркокартелів. Фентаніл став головною причиною смертей від передозувань у США — щороку гинуть десятки тисяч людей. Це вже національна криза. Трамп критикує мексиканський уряд за неспроможність зупинити картелі, та пропонує радикальні дії — аж до ударів дронами по об’єктах картелів.