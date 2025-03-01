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У Пентагоні пригрозили військовими діями сусідній країні

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У Пентагоні пригрозили військовими діями сусідній країні

Пентагон пригрозив військовими діями США всередині Мексики, якщо там не ліквідують наркокартелі. / Фото: Associated Press

Гегсет попередив про військові дії, якщо Мексика не виконає вимоги Трампа.

Очільник Пентагону Піт Гегсет пригрозив військовими діями США всередині Мексики, якщо там не ліквідують наркокартелі.

Про це пише WSJ з посиланням на власні джерела.

Як йдеться у повідомленні джерел, Гегсет зробив попередження: якщо Мексика не усуне змову між урядом та наркокартелями, війська США будуть діяти.

Такі погрози міністра оборони США обурили мексиканських чиновників, які до того вели переговори про уникнення 25% мит.

"Приватне попередження Гегсета, яке повторюють інші посадовці адміністрації Трампа, тепер нависає над торговими переговорами Мексики з президентом Трампом. Їхній страх: вимоги до Мексики припинити контрабанду фентанілу та торгівлю мігрантами тихо підкріплюються потенційними військовими діями США, а не лише 25% митами, які завдадуть шкоди економіці країни", - пише видання. 

Тим часом деякі законодавці США оприлюднили резолюцію, де засуджують "будь-який заклик до військових дій США в Мексиці без дозволу Конгресу США та згоди мексиканського уряду". У документі наголошується, що будь-яка така дія може спровокувати "серйозні двосторонні наслідки".

Нагадаємо, Google Maps змінив назву Мексиканської затоки для користувачів у США.

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