Google Maps змінив назву Мексиканської затоки для користувачів у США

25 січня Державний департамент США офіційно оголосив про перейменування Мексиканської затоки відповідно до указу президента Дональда Трампа.

Сервіс Google Maps перейменував Мексиканську затоку на Американську затоку для користувачів зі Сполучених Штатів. За межами США на картах відображаються обидві назви, причому нова назва подається у дужках.

Про це повідомляє USA Today.

25 січня Державний департамент США офіційно оголосив про перейменування Мексиканської затоки відповідно до указу президента Дональда Трампа.

Google підтвердив, що оновлення в Інформаційній системі географічних назв США призведе до появи назви "Американська затока" на картах Google Maps після відповідних змін у базах даних.

Нагадаємо, що Президент США Дональд Трамп перейменував найвищу гору в США. Гора Мак-Кінлі на Алясці має повернути свою назву, яку змінив Барак Обама 2015 року на Деналі.