Стрімкий наступ на Курщині: українські десантники показали відео

Десантники 82 окремої десантно-штурмової Буковинської бригади ДШВ ЗС України успішно провели наступальні дії на одному з напрямків Курської області РФ.

Відповідне відео опубліковане на Facebook-сторінці командування ДШВ ЗСУ.

У повідомленні йдеться, що наступ десантників відбувався у взаємодії з підрозділами Сил підтримки, бойового та логістичного забезпечення.

Внаслідок стрімкого та неочікуваного для противника маневру українські бійці зайняли нові рубежі та значно покращили тактичне становище.

Українські десантники здійснили стрімкий наступ на Курщині

Як повідомлялося, підрозділи української армії нещодавно просунулися на південний схід від Суджі у Курській області. Окрім того, вони здійснили механізовані атаки в районі Руської Конопельки та Фанасєєвки.

Нагадаємо, на території Курської області РФ зафіксовано просування українських військ, яке має тактичний характер.

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