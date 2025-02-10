ЗСУ просуваються далі в Курській області: деталі від ISW

Українські військові здійснили контратаки.
Українські Збройні сили нещодавно просунулися на південний схід від Суджі у Курській області. Окрім того, вони здійснили механізовані атаки в районі Руської Конопельки та Фанасєєвки.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Геолокаційні кадри від 9 лютого показують, що ЗСУ просунулися вздовж траси 38K-028 Суджа-Обоянь, що на південному заході від Руської Конопельки.
Своєю чергою, російські джерела розповідали, що їхні війська контратакували на північний захід від Суджі - в районі Свердликова і Нікольського, на північ від Суджі - в районі Малої Локні, а також на південний схід від Суджі - в районі Черкаської Конопельки.
Американські аналітики зауважують, що російські "воєнкори" продовжували робити суперечливі заяви про ситуацію в Черкаській Конопельці та Фанасєєвці. Деякі блогери стверджували, що армія РФ частково або повністю відтіснила ЗСУ з Черкаської Конопельки та Фанасєєвки. Тим часом інші інформували про те, що росіяни не змогли просунутися під час атак у цьому районі.
Нагадаємо, кілька днів тому ЗСУ пішли у стрімкий наступ в Курській області. Українські війська скористалися паузою, яку вирішили взяти росіяни.
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