Украинские Вооруженные силы недавно продвинулись юго-восточнее Суджи в Курской области. Кроме того, они совершили механизированные атаки в районе Русской Конопельки и Фанасеевки.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны ( ISW ).

Геолокационные кадры от 9 февраля показывают, что ВСУ продвинулись вдоль трассы 38K-028 Суджа-Обоянь на юго-западе от Русской Конопельки.

В свою очередь, российские источники рассказывали, что их войска контратаковали к северо-западу от Суджи – в районе Свердликова и Никольского, к северу от Суджи – в районе Малой Локни, а также к юго-востоку от Суджи – в районе Черкасской Конопельки.

Американские аналитики отмечают, что российские "военкоры" продолжали делать противоречивые заявления о ситуации в Черкасской Конопельке и Фанасеевке. Некоторые блоггеры утверждали, что армия РФ частично или полностью оттеснила ВСУ из Черкасской Конопельки и Фанасеевки. Между тем, другие информировали о том, что россияне не смогли продвинуться во время атак в этом районе.

Напомним, несколько дней назад ВСУ пошли в стремительное наступление в Курской области. Украинские войска воспользовались паузой, которую решили взять россияне.

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