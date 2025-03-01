В Пентагоне пригрозили военными действиями соседней стране

Хегсет предупредил о военных действиях, если Мексика не выполнит требования Трампа.

Глава Пентагона Пит Хегсет пригрозил военными действиями США внутри Мексики, если там не ликвидируют наркокартели.

Об этом пишет WSJ со ссылкой на собственные источники.

Как говорится в сообщении источников, Хегсет предупредил: если Мексика не устранит сговор между правительством и наркокартелями, войска США будут действовать.

Такие угрозы министра обороны США возмутили мексиканских чиновников, которые до этого вели переговоры об избегании 25% пошлин.

"Частное предупреждение Хегсета, которое повторяют другие должностные лица администрации Трампа, теперь нависает над торговыми переговорами Мексики с президентом Трампом. Их страх: требования к Мексике прекратить контрабанду фентанила и торговлю мигрантами тихо подкрепляются потенциальными военными действиями США, а не только 25%".

Между тем, некоторые законодатели США обнародовали резолюцию, где осуждают "любой призыв к военным действиям США в Мексике без разрешения Конгресса США и согласия мексиканского правительства". В документе отмечается, что любое такое действие может спровоцировать "серьезные двусторонние последствия".

Напомним, Google Maps сменил название Мексиканского залива для пользователей в США.