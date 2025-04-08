Джессика Симпсон озадачила, что пьет змеиную сперму, и объяснила почему

Джессика Симпсон / © Getty Images

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Популярная американская певица Джессика Симпсон озадачила заявлением, что пьет змеиную сперму.

Исполнительница призналась, что предпочитает необычный “напиток”. Впрочем, как оказывается, Симпсон это пьет не потому, что наслаждается вкусом, хотя и говорит, что это “как мед”. Артистка утверждает, что сперма змеи оказывает положительное влияние на ее голосовые связки и, как следствие, улучшает вокал. Более того, исполнительнице посоветовал так делать вокальный тренер. Правда, стоит отметить, что эта теория не имеет научных доказательств, так что повторять за Симпсон не стоит.

“Они спрашивают: “Что ты пьешь?“. Мой тренер по вокалу сказал мне выпить это. Это как мед. Итак, если вы хотите хороший вокал, пейте сперму змеи”, — говорит певица, передает Unilad.

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Джессика Симпсон / © Associated Press

Правда, в Сети неоднозначно отнеслись к откровенному признанию Джессики Симпсон. Одни посмеялись над певицей, а другие успели раскритиковать, что та, мол, доверяет “народной медицине”.

Напомним, недавно Джессика Симпсон выставила на продажу роскошный дом в Калифорнии. Звезда решила избавиться от имущества после развода с мужем Эриком Джонсоном.