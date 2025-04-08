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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Лучшая бюджетная подкормка для огурцов: стоит копейки, а эффект, словно от дорогих средств

Вскоре начнется огородный сезон, и многие садоводы и дачники уже готовятся выделить место под огурцы. Но для того, чтобы получить действительно хороший урожай, следует знать несколько важных советов. Есть два простых натуральных ингредиента, которые значительно способствуют лучшему росту и развитию огурцов.

Автор публикации
Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Лучшая бюджетная подкормка на огурцов

Лучшая бюджетная подкормка на огурцов / © unsplash.com

Оказывается, не нужно тратить средства на приобретение дорогих удобрений и подкормок. Вам понадобятся два бюджетных продукта из вашей кухни.

Два простых и недорогих природных компонента для подкормки огурцов

Горох

Главный секрет состоит в том, что горох содержит большое количество азота, стимулирующего интенсивный рост огурцов. Лучше всего использовать колотый горох, поскольку он дешев и быстрее разлагается в почве.

Чтобы использовать подпиточный горох, нужно вырыть небольшую канавку рядом с растением, насыпать туда около одной столовой ложки гороха и присыпать землей. Этот метод действует долго, поэтому повторная подкормка в течение сезона не требуется.

Овсянка

Овсяные хлопья богаты полезными микроэлементами, которые улучшают структуру почвы и способствуют лучшему урожаю огурцов.

Для приготовления подкормки нужно смешать стакан овсяных хлопьев с 10 литрами воды и оставить настаиваться на три дня. Затем настой используют для полива огурцов, тратя около 1 литра на каждый куст.

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