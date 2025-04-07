Бавария – Интер: где смотреть и прогноз букмекеров на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

"Бавария" – "Интер" / © Associated Press

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Во вторник, 8 апреля, "Бавария" примет "Интер" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Поединок между текущими лидерами чемпионатов Германии и Италии состоится на "Альянц Арене" в Мюнхене. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

"Бавария" начала плей-офф с 1/16 финала, где прошла шотландский "Селтик" (2:1, 1:1). В 1/8 финала мюнхенцы обыграли другого представителя немецкой Бундеслиги – "Байер" (3:0, 2:0).

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"Интер" напрямую вышел в 1/8 финала и там разобрался с нидерландским "Фейенордом" (2:0, 2:1).

Где смотреть матч Бавария – Интер

В Украине поединок "Бавария" - "Интер" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч Бавария – Интер

Фаворитом грядущего поединка букмекеры считают "Баварию". На победу подопечных Венсана Компани принимаются ставки с коэффициентом 1,98. Ничья – 3,60. Выигрыш "Интера" – 3,90.

В двухматчевой дуэли аналитики также отдают предпочтение немецкому клубу. На выход мюнхенцев в полуфинал можно поставить с коэффициентом 1,76. Проход "нерадзурри" в следующую стадию турнира – 2,13.

Победитель пары "Бавария" – "Интер" в 1/2 финала Лиги чемпионов сразится с триумфатором противостояния "Барселона" (Испания) – "Боруссия" Дортмунд (Германия).

Другую полуфинальную пару Лиги чемпионов составят клубы, которые станут победителями четвертьфиналов ПСЖ (Франция) – "Астон Вилла" (Англия) и "Арсенал" (Англия) – "Реал" Мадрид (Испания).

Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов является "Реал". В прошлом году мадридский гранд в финале обыграл дортмундскую "Боруссию", обновив абсолютный рекорд (15) по триумфам в этом турнире.