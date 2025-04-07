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Баварія – Інтер: де дивитися і прогноз букмекерів на матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Поєдинок між лідерами чемпіонатів Німеччини та Італії відбудеться 8 квітня в Мюнхені.
У вівторок, 8 квітня, "Баварія" прийматиме "Інтер" у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/25.
Поєдинок між поточними лідерами чемпіонатів Німеччини та Італії відбудеться на "Альянц Арені" в Мюнхені. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.
"Баварія" розпочала плейоф з 1/16 фіналу, де пройшла шотландський "Селтік" (2:1, 1:1). В 1/8 фіналу мюнхенці обіграли іншого представника німецької Бундесліги – "Баєр" (3:0, 2:0).
"Інтер" напряму вийшов до 1/8 фіналу і там розібрався з нідерландським "Феєнордом" (2:0, 2:1).
Де дивитися матч Баварія – Інтер
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Прогнози букмекерів на матч Баварія – Інтер
Фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають "Баварію". На перемогу підопічних Венсана Компані приймаються ставки з коефіцієнтом 1,98. Нічия – 3,60. Виграш "Інтера" – 3,90.
У двоматчевій дуелі аналітики також віддають перевагу німецькому клубу. На вихід мюнхенців до півфіналу можна поставити з коефіцієнтом 1,76. Прохід "нерадзуррі" до наступної стадії турніру – 2,13.
Переможець пари "Баварія" – "Інтер" в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів позмагається з тріумфатором протистояння "Барселона" (Іспанія) – "Боруссія" Дортмунд (Німеччина).
Іншу півфінальну пару Ліги чемпіонів складуть клуби, які стануть переможцями чвертьфіналів ПСЖ (Франція) – "Астон Вілла" (Англія) та "Арсенал" (Англія) – "Реал" Мадрид (Іспанія).
Нагадаємо, чинним переможцем Ліги чемпіонів є "Реал". Торік мадридський гранд у фіналі обіграв дортмундську "Боруссію", оновивши абсолютний рекорд (15) за тріумфами в цьому турнірі.