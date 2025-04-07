ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
132
Час на прочитання
1 хв

Баварія – Інтер: де дивитися і прогноз букмекерів на матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Поєдинок між лідерами чемпіонатів Німеччини та Італії відбудеться 8 квітня в Мюнхені.

Автор публікації
Максим Приходько Максим Приходько
"Баварія" – "Інтер"

"Баварія" – "Інтер" / © Associated Press

У вівторок, 8 квітня, "Баварія" прийматиме "Інтер" у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Поєдинок між поточними лідерами чемпіонатів Німеччини та Італії відбудеться на "Альянц Арені" в Мюнхені. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

"Баварія" розпочала плейоф з 1/16 фіналу, де пройшла шотландський "Селтік" (2:1, 1:1). В 1/8 фіналу мюнхенці обіграли іншого представника німецької Бундесліги – "Баєр" (3:0, 2:0).

"Інтер" напряму вийшов до 1/8 фіналу і там розібрався з нідерландським "Феєнордом" (2:0, 2:1).

Де дивитися матч Баварія – Інтер

В Україні поєдинок "Баварія" – "Інтер" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч Баварія – Інтер

Фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають "Баварію". На перемогу підопічних Венсана Компані приймаються ставки з коефіцієнтом 1,98. Нічия – 3,60. Виграш "Інтера" – 3,90.

У двоматчевій дуелі аналітики також віддають перевагу німецькому клубу. На вихід мюнхенців до півфіналу можна поставити з коефіцієнтом 1,76. Прохід "нерадзуррі" до наступної стадії турніру – 2,13.

Переможець пари "Баварія" – "Інтер" в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів позмагається з тріумфатором протистояння "Барселона" (Іспанія) – "Боруссія" Дортмунд (Німеччина).

Іншу півфінальну пару Ліги чемпіонів складуть клуби, які стануть переможцями чвертьфіналів ПСЖ (Франція) – "Астон Вілла" (Англія) та "Арсенал" (Англія) – "Реал" Мадрид (Іспанія).

Нагадаємо, чинним переможцем Ліги чемпіонів є "Реал". Торік мадридський гранд у фіналі обіграв дортмундську "Боруссію", оновивши абсолютний рекорд (15) за тріумфами в цьому турнірі.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie